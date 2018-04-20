Регионы Центральной России готовятся к сильному ветру и заморозкам

По данным Центрального регионального центра МЧС, в некоторых областях Черноземья погода ухудшится уже в пятницу. Синоптики связывают похолодание с вторжением на территорию Центрального федерального округа активного циклона из Скандинавии. Так, во Владимире Рязани ожидаются сильные дожди, в Костроме Липецке ветер усилится до 15-17 м/с.

Наиболее существенное ухудшение погоды прогнозируется в Тверской области, где в пятницу и субботу порывы ветра могут достигать 18-23 м/с и начнутся дожди, переходящие в мокрый снег. «Возможно налипание снега на провода и деревья. При этом температура воздуха начнет понижаться в воскресенье, а в ночь на вторник ожидается до минус 7 градусов», — сказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Мокрый снег, по прогнозу центра погоды «Фобос, в воскресенье пройдет в Ярославской области . Сильный ветер — до 20-22 м/с, в пятницу и субботу возможен в Орловской и Калужской областях, управления МЧС объявили штормовые предупреждения.

В Тульской области порывистый ветер начался ночью в четверг, и уже есть последствия ухудшения погоды — в селе Архангельском Каменского района сорвало около 500 квадратных метров кровли четырехэтажного жилого дома, пострадавших нет. Ремонт, по оценке региональных властей, продлится два дня. В субботу в области будет небольшой дождь, скорость ветра в ночные часы будет достигать 18-20 м/ с, с воскресенья на понедельник столбики термометров опустятся до нуля градусов.