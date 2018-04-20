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Регионы Центральной России готовятся к сильному ветру и заморозкам
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Регионы Центральной России готовятся к сильному ветру и заморозкам 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды 21 и 22 апреля в большинстве регионов Центрального федерального округа — в предстоящие выходные в центральных областях ожидаются заморозки, сильный ветер и осадки. В Орловской области порывы ветра могут достигать 22 м/с, в Тульской области в ночь на воскресенье похолодает до минус 3 градусов, а в Тверской области пройдет мокрый снег, рассказали ТАСС в региональных метеоцентрах и управлениях МЧС.
По данным Центрального регионального центра МЧС, в некоторых областях Черноземья погода ухудшится уже в пятницу. Синоптики связывают похолодание с вторжением на территорию Центрального федерального округа активного циклона из Скандинавии. Так, во Владимире и Рязани ожидаются сильные дожди, в Костроме и Липецке ветер усилится до 15-17 м/с.
Наиболее существенное ухудшение погоды прогнозируется в Тверской области, где в пятницу и субботу порывы ветра могут достигать 18-23 м/с и начнутся дожди, переходящие в мокрый снег. «Возможно налипание снега на провода и деревья. При этом температура воздуха начнет понижаться в воскресенье, а в ночь на вторник ожидается до минус 7 градусов», — сказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Мокрый снег, по прогнозу центра погоды «Фобос, в воскресенье пройдет в Ярославской области. Сильный ветер — до 20-22 м/с, в пятницу и субботу возможен в Орловской и Калужской областях, управления МЧС объявили штормовые предупреждения.
В Тульской области порывистый ветер начался ночью в четверг, и уже есть последствия ухудшения погоды — в селе Архангельском Каменского района сорвало около 500 квадратных метров кровли четырехэтажного жилого дома, пострадавших нет. Ремонт, по оценке региональных властей, продлится два дня. В субботу в области будет небольшой дождь, скорость ветра в ночные часы будет достигать 18-20 м/ с, с воскресенья на понедельник столбики термометров опустятся до нуля градусов.
Аналогичную погоду обещают синоптики и в Белгородской области — в регионе объявлено штормовое предупреждение. До минус 3 градусов похолодает в субботу ночью в Курской области. По прогнозу регионального Гидрометцентра, будет облачно, ветер усилится с 14 до 19 м/с, но при этом в дневные часы будет относительно тепло — около плюс 15 градусов.
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