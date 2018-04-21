Дожди, мокрый снег и сильный ветер надвигаются на Центральную Россию 

Грозы и мокрый снег, а также ветер с порывами до 25 метров в секунду ожидаются на всей территории Центральной России 21 и 22 апреля.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный региональный центр МЧС РФ.
Грозовой фронт ожидается на территории Брянской, Курской и Смоленской областей. Как уточнили спасатели, ветер усилится в Ярославской, Липецкой, Владимирской, Ивановской, а также Белгородской и Тульской областях.
«Во всех регионах Центрального федерального округа возможно усиление порывов ветра от 7 до 25 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В настоящий момент службы спасения в Москве, Ивановской, Белгородской и Тульской областях приведены в режим повышенной готовности.