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Спасатели предупредили москвичей о сильном ветре и мокром снеге
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Спасатели предупредили москвичей о сильном ветре и мокром снеге 

Свободная пресса 1 час назад
В выходные, 21-22 апреля, в столичном регионе ожидается резкое похолодание, мокрый снег и дождь. При этом порывы ветра во второй половине дня субботы с сохранением в ночь на воскресенье, предположительно, будут достигать 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
В ведомстве подчеркнули, что в субботу вечером ожидается резкое понижение температуры воздуха. Ночью в воскресенье прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, пишет НСН.
Непогода и сильный ветер также затронут несколько областей Центрального федерального округа — Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую. На 21 апреля в этих регионах объявлен оранжевый уровень опасности (опасная погода с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба).
Новости погоды: В начале следующей недели в Москве выпадет снег
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