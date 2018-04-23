В Свердловской области из-за непогоды без электроэнергии остались около 3 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ , 23 апреля. / ТАСС /. Около 3 тыс. человек остались без электроснабжения в северных районах Свердловской области из-за сильного ветра и снегопада, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе «МРСК-Урала».

"Сейчас в северных районах области идет сильный мокрый снег, усиление ветра до 23 м/с. В результате точечных нарушений без электроэнергии остались около 3 тыс. человек в Ивделе , Серове, в поселках Марсяты , Старая Сама, селе Андриановичи и нескольких небольших населенных пунктах", — сказали в пресс-службе.

В «МРСК-Урала» добавили, что социально значимые объекты подключены к дизель-генераторам, сейчас ведется постоянный мониторинг ситуации. «Планируется, что через несколько часов все будет восстановлено, все объекты будут запитаны», — добавили в компании.