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В Свердловской области из-за непогоды без электроэнергии остались около 3 тыс. человек
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В Свердловской области из-за непогоды без электроэнергии остались около 3 тыс. человек 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек остались без электроснабжения в северных районах Свердловской области из-за сильного ветра и снегопада, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе «МРСК-Урала».
"Сейчас в северных районах области идет сильный мокрый снег, усиление ветра до 23 м/с. В результате точечных нарушений без электроэнергии остались около 3 тыс. человек в Ивделе, Серове, в поселках Марсяты, Старая Сама, селе Андриановичи и нескольких небольших населенных пунктах", — сказали в пресс-службе.
В «МРСК-Урала» добавили, что социально значимые объекты подключены к дизель-генераторам, сейчас ведется постоянный мониторинг ситуации. «Планируется, что через несколько часов все будет восстановлено, все объекты будут запитаны», — добавили в компании.
Ранее в воскресенье специалисты МЧС предупредили жителей Свердловской области о непогоде. Синоптики прогнозировали на Среднем Урале усиление ветра до 20 м/с, на севере региона — сильный мокрый снег.
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