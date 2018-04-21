Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Так, в Шереметьево 16 рейсов задержано. В Домодедово задержали девять рейсов и шесть отменили.

В свою очередь, во Внуково задержано 22 рейса.

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