Ещё
Спасатели планируют очистить от мусора берега 39 водоемов в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели планируют очистить от мусора берега 39 водоемов в Подмосковье 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более 3 тысяч человек, в том числе спасатели, намерены в субботу очистить от мусора берега 39 водоемов в Подмосковье в рамках всероссийской акции «Чистый берег», сообщили РИА Новости подмосковном главке МЧС.
"Акция проводится по всему Подмосковью, планируется убрать береговую линию протяженностью 44,9 километра. Будет охвачено 39 водоемов — крупных водохранилищ, рек и озер, а также канал имени Москвы", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в акции перед началом купального сезона примут участие более 3 тысяч человек, включая 1,2 тысячи сотрудников МЧС. К ним присоединятся спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы, курсанты Академии гражданской защиты, представители Рыбохраны, студенты, волонтеры и представители общественных организаций.
РИА Новости: последние новости
Самолет Москва - Иркутск совершил вынужденную посадку в Новосибирске В Москве в субботу объявили "оранжевый" уровень погодной опасности В аэропорту Катманду самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей361
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора33
«Весь салон залит кровью»140
Путин инициировал важное совещание335
В России может резко подорожать сотовая связь74
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение