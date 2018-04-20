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Спасатели Выборгского района потушили лесной пожар в Рощино
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Спасатели Выборгского района потушили лесной пожар в Рощино 

Ivyborg.ru 58 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
19 апреля спасатели Выборгского района Ленобласти и пожарные расчёты поучаствовали в учебных мероприятиях, связанных с тушением лесного пожара. Для учений заранее был написан приближённый к реальности сценарий.
ФГКУ «26 отряд ФПС по Ленинградской области» от дежурного диспетчера поступило сообщение, что в пяти километрах от Рощино в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание лесного массива на площади 8 га.
По прибытию на место установлено, что в результате погодных условий (сильного
ветра до 20 м/с) площадь пожара увеличилась до 25 га. Создалась угроза перехода
лесного пожара на территории Рощино Выборгского района. Выборгский пожарно—
спасательный гарнизон приведен в режим функционирования ЧС. Проведено заседания КЧС и ОПБ администрации Выборгского муниципального района. Проведено отключение электричества близ расположенных линий электропередач. Проводится разведка лесного массива и окружающей территории. Проводится опашка границы лесного массива, расположенного рядом к зданиям и строениям. К ликвидации последствий ЧС привлечено 42 человека и 12 единиц техники.
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