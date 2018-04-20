Спасатели Выборгского района потушили лесной пожар в Рощино

19 апреля спасатели Выборгского района Ленобласти и пожарные расчёты поучаствовали в учебных мероприятиях, связанных с тушением лесного пожара. Для учений заранее был написан приближённый к реальности сценарий.

ФГКУ «26 отряд ФПС по Ленинградской области» от дежурного диспетчера поступило сообщение, что в пяти километрах от Рощино в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание лесного массива на площади 8 га.

По прибытию на место установлено, что в результате погодных условий (сильного

ветра до 20 м/с) площадь пожара увеличилась до 25 га. Создалась угроза перехода

лесного пожара на территории Рощино Выборгского района. Выборгский пожарно—

спасательный гарнизон приведен в режим функционирования ЧС. Проведено заседания КЧС и ОПБ администрации Выборгского муниципального района. Проведено отключение электричества близ расположенных линий электропередач. Проводится разведка лесного массива и окружающей территории. Проводится опашка границы лесного массива, расположенного рядом к зданиям и строениям. К ликвидации последствий ЧС привлечено 42 человека и 12 единиц техники.