В Москве отменили «оранжевый» уровень погодной опасности

МОСКВА , 22 апр — РИА Новости . Гидрометцентр России сменил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве на «зеленый» в понедельник, 23 апреля, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.

"Зеленый — оповещения о погоде не требуется", — указано на сайте Гидрометцентра.

"Оранжевый" уровень, который означает, что имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, был объявлен Гидрометцентром в субботу.

Сильнейший ураган и ливни прошлись по Москве днем в субботу. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы, среди них трое детей, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось также, что в Подмосковье один человек погиб, восемь пострадали.

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