«Оранжевый» уровень опасности продлили в Московском регионе на 22 апреля из‑за ветра

Подмосковье и Москве объявили «оранжевый» уровень опасности на 22 апреля из-за штормовых порывов ветра скоростью до 25 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это четвертый из пяти уровней опасности, он обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Такой же уровень опасности из-за ветра объявили на территории Тверской, Владимирской, Рязанской и Тульской областей. На остальной территории Центрального федерального округа объявили «желтый» уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду.

В Московском регионе ночью будет плюс 1-3 градуса, днем — плюс 5-7 градусов. Ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки (дождь, снег), местами умеренные. Скорость ветра составит 5-15 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12-25 метров в секунду.

Ранее «оранжевый» уровень опасности из-за штормовых порывов ветра объявили в Подмосковье на субботу.