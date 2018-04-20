«Оранжевый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 21 апреля из‑за ветра

Подмосковье и Москве объявили «оранжевый» уровень опасности на 21 апреля из-за штормовых порывов ветра до 25 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это четвертый из пяти уровней опасности, он обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Такой же уровень опасности из-за ветра объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей, где объявили «желтый» уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду.

В Московском регионе ночью будет плюс 6-8 градусов, днем — плюс 15-17. Будет облачно, пройдет небольшой дождь. Скорость ветра составит 10-15 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20-25 метров в секунду.