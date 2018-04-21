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Апрельский ураган в Московском регионе вошел в историю метеонаблюдений
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Апрельский ураган в Московском регионе вошел в историю метеонаблюдений 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
Во время урагана в субботу в Московском регионе порывы ветра достигали 30 метров в секунду, чего никогда не наблюдалось в апреле за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеовести».
В субботу на Центральную Россию обрушился смертоносный ураган. Зона штормовых ветров, связанных с так называемым ныряющим циклоном, идущим на скорости около 50 километров в час, охватила обширную территорию Европейской России: на тысячу километров — от Ленинградской области до Черноземья, и на 500 километров — от западных границ страны до востока Центральной России.
«Преобладающие скорости порывов ветра 15-20 метров в секунду, местами воздушные потоки разгоняются до 20-25 метров в секунду. Но самые сильные ветры зафиксированы в Смоленской области (Ельня и Рославль — почти ураган 29 метров в секунду) и Москве (Внуково — это по метеорологической терминологии — настоящий ураган — 30 метров в секунду!), чего никогда не было в апреле месяце за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений», — говорится в сообщении.
В Москве в пределах МКАД порывы ветра достигали 15 метров в секунду, за МКАД — 19-24 метров в секунду.
Днем в субботу во время урагана в Москве пострадали 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, спасти не удалось. Из-за урагана в Подмосковье три человека пострадали, один погиб.
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