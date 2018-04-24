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В Москве во вторник ожидается до +12°С
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В Москве во вторник ожидается до +12°С 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +10 до +12°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
В выходные в Москве прошел сильный ураган, в результате которого погибли два человека.
Во время урагана упали почти 600 деревьев, 92 машины получили повреждения. Повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий.
По данным МЧС, в Подмосковье произошли аварийные отключения энергоснабжения в 25 населенных пунктах.
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