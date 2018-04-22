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В Москве в воскресенье ожидается до +7°С
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В Москве в воскресенье ожидается до +7°С 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +5 до +7°С.
Днем облачно, небольшие осадки. Ветер северо-западный, 5-10 м/c, местами порывы, 12-17 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Из-за шквального ветра в Москве погибла 12-летняя девочка, 17 людей пострадали. Еще один человек погиб в Подмосковье — на него упал огромный блок-контейнер. Весь день в столице действовало штормовое предупреждение — были повалены деревья, повреждены автомобили, крыши и другие конструкции. "Газета.Ru" следила за ураганом в Москве в режиме онлайн.
По данным синоптиков, в начале следующей недели в столице ожидаются мокрый снег, заморозки и гололедица.
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