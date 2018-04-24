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Синоптики рассказали, когда в Москве стихнет порывистый ветер
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Синоптики рассказали, когда в Москве стихнет порывистый ветер 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Капитал страны
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Циклон, который принес ураганный ветер, покидает московский регион, ветер в Москве начнет стихать в ближайшие сутки, сообщила РИА Новости в понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Сильнейший ураган и ливни прошли по Москве днем в субботу. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось также, что в Подмосковье один человек погиб, восемь пострадали.
По словам метеоролога, в субботу скорость ветра на станции МГУ повышалась в порывах до 25 метров в секунду, во Внуково — до 30 метров в секунду. Позднякова отметила, что эти порывы ветра были довольно длительными, что нехарактерно для апрельской погоды.
"Что касается последующих дней, циклон, с которым были связаны эти порывы ветра, уходит на восток. Атмосферное давление у нас растет, скорость ветра у нас будет постепенно стихать. Уже в ближайшие сутки будет умеренный ветер — от 3 до 7 метров в секунду", — сказала Позднякова.
Главный специалист московского метеобюро отметила, что в понедельник и в первой половине ночи на вторник ветер будет северо-западного направления, затем южного направления.
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