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Молния: Один человек погиб, еще шестеро граждан КНР пострадали при крушении вертолета в индонезийской провинции Центральный Сулавеси
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Молния: Один человек погиб, еще шестеро граждан КНР пострадали при крушении вертолета в индонезийской провинции Центральный Сулавеси 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
в индонезийской провинции Центральный Сулавеси
ИА Синьхуа: последние новости
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