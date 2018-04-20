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Молния: Один человек погиб, еще шестеро граждан КНР пострадали при крушении вертолета в индонезийской провинции Центральный Сулавеси
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Молния: Один человек погиб, еще шестеро граждан КНР пострадали при крушении вертолета в индонезийской провинции Центральный Сулавеси
ИА Синьхуа
42 минуты назад
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в индонезийской провинции Центральный Сулавеси
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