В Таиланде при аварии с пикапом шесть человек погибли, еще трое пострадали 

Бангкок, 20 апреля /Синьхуа/ — В четверг поздно вечером в провинции Сакео на востоке Таиланда пикап вылетел в кювет, в результате погибли шесть подростков, трое пострадали. Об этом в пятницу сообщили в Департаменте Таиланда по предупреждению стихийных бедствий и смягчению их последствий.
Авария произошла на дороге Чантхабури-Сакео в районе Ванг Нам Ен в провинции Сакео примерно в 22:00 по местному времени.
Как сообщили местные СМИ, погибшие — подростки в возрасте 16-19 лет, катастрофа произошла во время их возвращения домой после участия в водном фестивале в провинции Сакео.
По сообщениям местных СМИ, превышение скорости могло стать причиной катастрофы. В момент аварии спидометр машины показывал скорость 170 км/ч.
По оценке Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/, ежегодно в Таиланде при ДТП гибнет 36 человек на каждые 100 тыс. населения. —0—