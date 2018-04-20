В Таиланде при аварии с пикапом шесть человек погибли, еще трое пострадали

Бангкок , 20 апреля / Синьхуа / — В четверг поздно вечером в провинции Сакео на востоке Таиланда пикап вылетел в кювет, в результате погибли шесть подростков, трое пострадали. Об этом в пятницу сообщили в Департаменте Таиланда по предупреждению стихийных бедствий и смягчению их последствий.

Авария произошла на дороге Чантхабури-Сакео в районе Ванг Нам Ен в провинции Сакео примерно в 22:00 по местному времени.

Как сообщили местные СМИ, погибшие — подростки в возрасте 16-19 лет, катастрофа произошла во время их возвращения домой после участия в водном фестивале в провинции Сакео.

По сообщениям местных СМИ, превышение скорости могло стать причиной катастрофы. В момент аварии спидометр машины показывал скорость 170 км/ч.