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7 пожаров произошли в Нижегородской области 22 апреля
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7 пожаров произошли в Нижегородской области 22 апреля 

Newsroom24 23 апреля 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В огне пострадали 3 дома и 4 строения.
Среди причин пожаров — нарушение правил монтажа электрооборудования, неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
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Дом сгорел в Балахнинском районе 21 апреля Автодорогу затопило в Воскресенском районе Нижегородской области Придомовая территория подтоплена в Шахунье
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