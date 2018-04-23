7 пожаров произошли в Нижегородской области 22 апреля

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В огне пострадали 3 дома и 4 строения.

Среди причин пожаров — нарушение правил монтажа электрооборудования, неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.