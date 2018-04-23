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7 пожаров произошли в Нижегородской области 22 апреля
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7 пожаров произошли в Нижегородской области 22 апреля
Newsroom24
23 апреля 2018
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Фото:
Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В огне пострадали 3 дома и 4 строения.
Среди причин пожаров — нарушение правил монтажа электрооборудования, неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
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