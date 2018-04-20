В Костромской области паводок затопил уже два моста

В двух районах Костромской области разлившиеся реки затопили низководные мосты, сообщает главное управление МЧС по Костромской области.

Это мост через реку Вига в деревне Панкратово Чухломского района и мост через реку Кострома в деревне Дятлово Солигаличского района. К счастью, оба моста рассчитаны на подтопление, у них специальная конструкция.

В обоих населенных пунктах заранее подготовили запас еды и медикаментов, а на реках организовали лодочные переправы, так что жизнеобеспечение не нарушено.

Ситуация находится на контроле МЧС и администраций районов.