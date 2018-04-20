МЧС предупредило о возможном повышении уровня воды в реках Московской области

«В Московской области 20-21 апреля 2018 года в связи с выпадением обильных осадков ожидается резкий подъем уровня воды в реках. Следите за новостями. Будьте осторожны», — говорится в сообщении ведомства.