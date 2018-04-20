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МЧС предупредило о возможном повышении уровня воды в реках Московской области
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МЧС предупредило о возможном повышении уровня воды в реках Московской области 

Rambler News Service 43 минуты назад
МЧС России 20 апреля предупредило о риске резкого подъема уровня воды в реках Московской области в связи с обильными осадками, сообщает ведомство со ссылкой на данные Росгидромета.
«В Московской области 20-21 апреля 2018 года в связи с выпадением обильных осадков ожидается резкий подъем уровня воды в реках. Следите за новостями. Будьте осторожны», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в среду глава МЧС Владимир Пучков в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства сообщил, что на ликвидацию последствий паводков в России направят 720 тыс. человек и 147 тыс. единиц техники.
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