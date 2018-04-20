В Хорольском районе продолжаются поиски двух пропавших рыбаков

В среду, 18 апреля, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Приморскому краю обратились сотрудники полиции с предложением объединить силы в поиске мужчин, которые 17 апреля отплыли на лодке на озере Ханка и не вернулись, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В данный момент к поискам привлечено 12 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 5 человек и 1 единица техники, 1 плавсредство.

Сообщается, что при поиске пропавших мужчин обследовали 31 километр береговой полосы.