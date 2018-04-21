В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили и задержали более 50 рейсов

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, в Домодедово на 19.34 мск шесть рейсов отменено, еще девять задержано.

Во Внуково задержано 22 рейса. В Шереметьево задержано 16 рейсов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за непогоды в столице количество пострадавших увеличилось до 12 человек. Мэр также обратил внимание москвичей на усиление ветра с 20.00 до 22.00 и призвал их быть осторожными.

"По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", — сообщил Собянин.