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В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили и задержали более 50 рейсов
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В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили и задержали более 50 рейсов 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово на 19.34 мск шесть рейсов отменено, еще девять задержано.
Во Внуково задержано 22 рейса. В Шереметьево задержано 16 рейсов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за непогоды в столице количество пострадавших увеличилось до 12 человек. Мэр также обратил внимание москвичей на усиление ветра с 20.00 до 22.00 и призвал их быть осторожными.
"По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", — сообщил Собянин.
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