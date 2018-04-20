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Самолет рейса Москва-Иркутск совершил незапланированную посадку из-за болезни пассажира
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Самолет рейса Москва-Иркутск совершил незапланированную посадку из-за болезни пассажира 

Вечерняя Москва 1 час назад
Боинг 737-800 приземлился около 05:46 по местному времени в аэропорту Толмачево.
Незапланированную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево совершил пассажирский самолет, летевший из Москвы в Иркутск. Экипаж принял такое решение из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
— Самочувствие одного из пассажиров на борту ухудшилось, по решению командира воздушного судна была произведена посадка в аэропорту Толмачево, — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Боинг 737-800 приземлился около 05:46 по местному времени. К этому времени в аэропорту уже были сотрудники «скорой помощи», которые госпитализировали пассажира, отмечает Интерфакс. Самолет вновь вылетел к месту назначения в 07:14 по местному времени.
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