В аэропорту Катманду самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

НЬЮ-ДЕЛИ , 20 апр — РИА Новости . Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана временно приостановил прием и отправку международных рейсов после того, как самолет авиакомпании Malindo Air, вылетавший в Куала-Лумпур , во время взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает электронная версия издания Kathmandu Post, инцидент произошел в ночь на пятницу. Малайзийский Boeing 737-900, на борту которого находились 139 человек, в том числе четверо членов экипажа, получил разрешение на взлет. Однако в последний момент командир воздушного судна обнаружил ошибку на приборной доске и был вынужден прервать рейс.

"Очевидно, что, набрав взлетную скорость, самолет уже не мог резко остановиться в последний момент, из-за чего съехал на 50 метров со взлетно-посадочной полосы и встал на одном из лугов", — цитирует издание генерального директора аэропорта Раджа Кумара Четтри, который, в свою очередь, ссылается на данные членов экипажа.

По информации газеты, в результате инцидента никто из находившихся на борту самолета не пострадал. Воздушное судно также не получило каких-либо повреждений, однако после съезда со взлетно-посадочной полосы застряло в грязи.

"Сейчас мы пытаемся отбуксировать самолет. Это займет не менее четырех часов, и, если все пойдет по плану, мы рассчитываем сделать это до 12 часов дня (09.15 мск)", — заявил Четтри.

Отмечается, что авария не повлияет на график взлета и посадки самолетов, следующих внутренними рейсами. Причина произошедшего пока не установлена. Ведется расследование.