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В аэропорту Катманду самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
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В аэропорту Катманду самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 

РИА Новости 1 час назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр — РИА Новости. Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана временно приостановил прием и отправку международных рейсов после того, как самолет авиакомпании Malindo Air, вылетавший в Куала-Лумпур, во время взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Как сообщает электронная версия издания Kathmandu Post, инцидент произошел в ночь на пятницу. Малайзийский Boeing 737-900, на борту которого находились 139 человек, в том числе четверо членов экипажа, получил разрешение на взлет. Однако в последний момент командир воздушного судна обнаружил ошибку на приборной доске и был вынужден прервать рейс.
"Очевидно, что, набрав взлетную скорость, самолет уже не мог резко остановиться в последний момент, из-за чего съехал на 50 метров со взлетно-посадочной полосы и встал на одном из лугов", — цитирует издание генерального директора аэропорта Раджа Кумара Четтри, который, в свою очередь, ссылается на данные членов экипажа.
По информации газеты, в результате инцидента никто из находившихся на борту самолета не пострадал. Воздушное судно также не получило каких-либо повреждений, однако после съезда со взлетно-посадочной полосы застряло в грязи.
"Сейчас мы пытаемся отбуксировать самолет. Это займет не менее четырех часов, и, если все пойдет по плану, мы рассчитываем сделать это до 12 часов дня (09.15 мск)", — заявил Четтри.
Отмечается, что авария не повлияет на график взлета и посадки самолетов, следующих внутренними рейсами. Причина произошедшего пока не установлена. Ведется расследование.
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