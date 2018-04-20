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Полет рейса из Москвы в Иркутск прервали из‐за больного пассажира
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Полет рейса из Москвы в Иркутск прервали из‐за больного пассажира 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Самолет, выполнявший рейс Москва — Иркутск, утром 20 апреля совершил незапланированную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Прервать рейс пришлось из‐за заболевшего пассажира, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу воздушной гавани.
Самочувствие одного из пассажиров на борту ухудшилось, по решению командира воздушного судна была произведена посадка в аэропорту Толмачево
— пресс-служба.
Boeing 737−800 приземлился в 05:46 по новосибирскому времени. Борт встретили бригады скорой помощи. Медики отвезли пассажира в больницу.
К месту назначения самолет отправился в 07:14 местного времени.
На днях в экстренную посадку совершил американский пассажирский самолет. Из-за дымящегося двигателя лайнер сел в Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. В результате ЧП никто не пострадал.
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