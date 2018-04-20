Полет рейса из Москвы в Иркутск прервали из‐за больного пассажира

Самолет, выполнявший рейс Москва Иркутск , утром 20 апреля совершил незапланированную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево . Прервать рейс пришлось из‐за заболевшего пассажира, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу воздушной гавани.

Самочувствие одного из пассажиров на борту ухудшилось, по решению командира воздушного судна была произведена посадка в аэропорту Толмачево

— пресс-служба.

Boeing 737−800 приземлился в 05:46 по новосибирскому времени. Борт встретили бригады скорой помощи. Медики отвезли пассажира в больницу.

К месту назначения самолет отправился в 07:14 местного времени.

На днях в экстренную посадку совершил американский пассажирский самолет. Из-за дымящегося двигателя лайнер сел в Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. В результате ЧП никто не пострадал.