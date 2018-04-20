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Пять человек погибли при пожаре в алтайском селе
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Пять человек погибли при пожаре в алтайском селе 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
В результате пожара в Алтайском крае погибли пять человек.
Трагедия произошла в селе Косиха. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления СКР, загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 04:40 по местному времени. Через 11 минут его локализовали, а еще через восемь минут ликвидировали. В ликвидации возгорания участвовали десять человек и две единицы техники.
В доме находились трое мужчин и две женщины. Все они погибли, отравившись угарным газом.
По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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