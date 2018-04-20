Ещё
Самолет «Аэрофлота» из Москвы в Иркутск сел в Новосибирске из-за болезни пассажира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет «Аэрофлота» из Москвы в Иркутск сел в Новосибирске из-за болезни пассажира 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ГТРК Новосибирск
НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Иркутск, совершил посадку в Новосибирске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Его госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево.
"Самолет приземлился по решению экипажа в связи с самочувствием одного из пассажиров. Своевременно были вызваны бригады скорой помощи из Новосибирска и города Обь. Пассажир госпитализирован в одно из лечебных учреждений Новосибирска", — сообщили а аэропорту.
Посадка состоялась в 01:46 мск. Через полтора часа самолет вылетел в Иркутск.
ТАСС: последние новости
Посетителей ТЦ "Измайловский" в Москве эвакуировали из-за возгорания в кафе В результате землетрясения в Индонезии пострадали более 20 человек МЧС начало всероссийские учения по ликвидации последствий паводка и пожаров
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники656
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой30
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США56
В России подорожают госуслуги237
Первый легальный бордель открывается в России320
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение