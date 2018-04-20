Самолет «Аэрофлота» из Москвы в Иркутск сел в Новосибирске из-за болезни пассажира 

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Иркутск, совершил посадку в Новосибирске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Его госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево.
"Самолет приземлился по решению экипажа в связи с самочувствием одного из пассажиров. Своевременно были вызваны бригады скорой помощи из Новосибирска и города Обь. Пассажир госпитализирован в одно из лечебных учреждений Новосибирска", — сообщили а аэропорту.
Посадка состоялась в 01:46 мск. Через полтора часа самолет вылетел в Иркутск.