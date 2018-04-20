Самолет «Аэрофлота» из Москвы в Иркутск сел в Новосибирске из-за болезни пассажира

НОВОСИБИРСК , 20 апреля. / ТАСС /. Самолет "Аэрофлота" , летевший из Москвы Иркутск , совершил посадку в Новосибирске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Его госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево "Самолет приземлился по решению экипажа в связи с самочувствием одного из пассажиров. Своевременно были вызваны бригады скорой помощи из Новосибирска и города Обь . Пассажир госпитализирован в одно из лечебных учреждений Новосибирска", — сообщили а аэропорту. Посадка состоялась в 01:46 мск. Через полтора часа самолет вылетел в Иркутск.