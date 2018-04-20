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СМИ: на НПЗ в Техасе произошел пожар, пострадавших нет
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СМИ: на НПЗ в Техасе произошел пожар, пострадавших нет 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 20 апреля. Возгорание началось в четверг вечером на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании Valero в городе Техас-Сити (штат Техас), никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал Fox-46 со ссылкой на представителя компании.
По его информации, инцидент произошел около 17:00 часов по местному времени (01:00 пятницы мск). В настоящее время на месте происшествия работают группы быстрого реагирования. Никто из сотрудников завода не пострадал, уточняет телеканал.
Местным жителям было предписано занять ближайшее укрытие, однако позднее эту рекомендацию отменили. О причине возгорания на данный момент не сообщается.
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