МЧС предупредило о возможных резких подъемах уровня воды в реках Подмосковья 19-21 апреля из-за дождей

На реках в Московской области с 19 по 21 апреля 2018 г. возможны резкие подъемы уровня воды из-за выпадения обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с выпадением обильных осадков на переувлажненные речные водосборы 19 апреля 2018 г. с сохранением 20 и 21 апреля на малых и средних реках в Московской области возможны резкие подъемы уровня воды», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что интенсивность подъемов может составить более 50 см за 12 часов.