Ещё
МЧС предупредило о возможных резких подъемах уровня воды в реках Подмосковья 19-21 апреля из-за дождей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило о возможных резких подъемах уровня воды в реках Подмосковья 19-21 апреля из-за дождей 

Агентство «Москва» 13 минут назад
На реках в Московской области с 19 по 21 апреля 2018 г. возможны резкие подъемы уровня воды из-за выпадения обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с выпадением обильных осадков на переувлажненные речные водосборы 19 апреля 2018 г. с сохранением 20 и 21 апреля на малых и средних реках в Московской области возможны резкие подъемы уровня воды», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что интенсивность подъемов может составить более 50 см за 12 часов.
Агентство «Москва»: последние новости
Пассажиров рейса Москва-Симферополь эвакуировали из-за вылетевших из спецконтейнера шмелей особого вида Пожар произошел в квартире в Бибирево, одного человека осматривают врачи «скорой помощи» Более 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ и США могут прервать авиасообщение264
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии296
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение136
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег148
Израиль планирует уничтожить российские С-300994
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение