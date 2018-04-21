На выходных в крае ожидают дожди, грозы и мокрый снег

21 и 22 апреля в крае местами будет идти кратковременный дождь, в предгорных и горных районах — с мокрым снегом, возможна гроза, сообщили в краснодарском краевом гидрометцентре. Температура воздуха ночью 4-9 °С, в предгорьях и горных районах 0-5 °С, днем воздух прогреется до 13-18 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, в воскресенье с усилением до 20 м/с.