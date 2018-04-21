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На выходных в крае ожидают дожди, грозы и мокрый снег
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На выходных в крае ожидают дожди, грозы и мокрый снег 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
21 и 22 апреля в крае местами будет идти кратковременный дождь, в предгорных и горных районах — с мокрым снегом, возможна гроза, сообщили в краснодарском краевом гидрометцентре. Температура воздуха ночью 4-9 °С, в предгорьях и горных районах 0-5 °С, днем воздух прогреется до 13-18 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, в воскресенье с усилением до 20 м/с.
Дожди будут лить и в самом Краснодаре. Ночью термометры покажут около 6 °С, днем 17-18 °С. Ветер 3 м/с, в воскресенье прогнозируют усиление до 7 м/с. На Черноморском побережье дожди начнутся 22 апреля. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем потеплеет до 14-19 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Напомним, что МЧС объявило экстренное предупреждение по заморозкам 21 и 22 апреля.
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