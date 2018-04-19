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Автодорогу затопило в Воскресенском районе Нижегородской области
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Автодорогу затопило в Воскресенском районе Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Затопление участка дороги между поселками Воскресенское и Затон им. Михеева в 2,5 км от поселка Затон им. Михеева произошло в связи с повышением уровня воды в Ветлуге 19 апреля.
В результате затопления нарушено автомобильное сообщение с поселком Затон им. Михеева.
На место происшествия направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. По словам спасателей, организована лодочная переправа и решены вопросы медицинского обеспечения. Жизнедеятельность населения не нарушена, эвакуация жителей не требуется.
Данный участок дороги подтапливается ежегодно во время паводка.
Фото МЧС
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