Автодорогу затопило в Воскресенском районе Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Затопление участка дороги между поселками Воскресенское и Затон им. Михеева в 2,5 км от поселка Затон им. Михеева произошло в связи с повышением уровня воды в Ветлуге 19 апреля.

В результате затопления нарушено автомобильное сообщение с поселком Затон им. Михеева.

На место происшествия направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. По словам спасателей, организована лодочная переправа и решены вопросы медицинского обеспечения. Жизнедеятельность населения не нарушена, эвакуация жителей не требуется.

Данный участок дороги подтапливается ежегодно во время паводка.