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В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды
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В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: РИАМО
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий в Москве и области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«По информации Росгидромета, днём 22 апреля в Москве и Московской области местами сохранятся порывы ветра 12-17 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что в связи с непогодой возможны «повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабоукрепленных временных конструкций», а также повреждение автомобилей.
Ранее стало известно, что при урагане в Московском регионе погибли два человека.
По данным синоптиков, порывы ветра в столичном регионе во время урагана в субботу, 21 апреля, достигали 30 метров в секунду.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 12 источников 
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