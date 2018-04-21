Порядка 15 рейсов задержали и отменили в двух столичных аэропортах 

Причины отмены 8 вылетов из московских аэропортов «Внуково» и «Домодедово» остаются неизвестными.
Ранее Sobesednik.ru писал, что в субботу, 21 апреля, в Москве и Подмосковье ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду, а также гроза и дожди.
Согласно электронному табло на сайте «Яндекс. Расписания», в столичных аэропортах задерживают около 7 рейсов: 6 вылетов из аэропорта «Внуково» и 1 рейс из «Домодедово». Кроме того, 8 вылетов из двух столичных аэропортов были полностью отменены.
При этом данные о задержках и отменах рейсов в аэропортах «Жуковский» и «Шереметьево» не приводятся. Причины изменения в расписании вылетов также остаются неизвестными.