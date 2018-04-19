Китай готов построить часть гидрозащиты на острове Большой Уссурийский

ХАБАРОВСК , 19 апреля. / ТАСС /. Китайская сторона выразила готовность построить на острове Большой Уссурийский на границе с Россией часть гидрозащитных сооружений, но решение по этому вопросу пока отложено. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев

"Наши коллеги из провинции Хэйлунцзян ( КНР ) проводят защиту своей части (острова Большой Уссурийский — прим. ТАСС), в пределах 30 кв. км они защищают. Наша территория больше, она около 60, и из них 10 кв. км, примыкающих к границе, они предлагают защитить силами той же компании, которая сейчас уже строит сооружение, и готовы на себя взять вопрос финансирования. Мы пока этот вопрос немножечко отложили", — сказал Трутнев журналистам в четверг в Хабаровске после встречи по вопросам развития острова Большой Уссурийский в рамках Дня китайского инвестора. Название компании он не уточнил.

Трутнев сообщил, что принятие решения о строительстве части защитных сооружений отложено из-за неготовности самой территории острова к посещениям. Трутнев подчеркнул, что «категорически против», чтобы люди приезжали «на пустырь», важно, чтобы к моменту открытия погранперехода построили необходимые объекты.

"Наши китайские коллеги со своей стороны, и Агентство по привлечению инвестиций со стороны России проведут переговоры с инвесторами, чтобы все-таки мы делали так, как во всех других точках реализации инвестиционных проектов, — параллельно строили инфраструктуру, защищали территорию, и параллельно начинали строительство инвестиционных объектов", — сказал Трутнев.

Он уточнил, что на острове должна появиться гостиница, есть идея создания совместного финансового центра.

Остров Большой Уссурийский расположен на реке Амур, по нему пролегает граница между Россией и Китаем, часть острова входит в городскую черту Хабаровска. На российской части острова до масштабного наводнения на Амуре 2013 года проживали около 500 человек. После наводнения любое строительство на острове запрещено. При этом жители с острова переселились в Хабаровск, а строительство дамб не финансируется для населенных пунктов, где никто не проживает.

День китайского инвестора

День китайского инвестора проходил в четверг в Хабаровске, обсуждались совместные проекты РФ и КНР. До этого День китайского инвестора на Дальнем Востоке дважды проводился в 2017 году. Планируется, что в 2018 году впервые на Дальнем Востоке пройдут дни индийского и европейского инвесторов.