Река Сестра вышла из берегов: несколько домов в Солнечном затопило. Фото

О затоплении поселка Солнечное сообщают очевидцы в социальных сетях. На фото видно, что вышедшая из берегов река затопила несколько жилых частных домов. Местами глубина достигает полутора метров

Очевидцы сообщают, что река Сестра вышла из берегов и смывает все на своем пути, затопляя близлежащие участки. Воды с каждой минутой становится больше. Наводнение, начавшееся неожиданно, превратило размеренную жизнь садоводств в попытки спасти свое имущество.

При всем при этом, многие жители отшучиваются: «Теперь рыбачить можно не выходя из дома, прямо из окна.»

Сообщается, что из-за разлива реки затруднено движение по трассе «Скандинавия» рядом с Белоостровом.