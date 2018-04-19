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Река Сестра вышла из берегов: несколько домов в Солнечном затопило. Фото
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Река Сестра вышла из берегов: несколько домов в Солнечном затопило. Фото 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
О затоплении поселка Солнечное сообщают очевидцы в социальных сетях. На фото видно, что вышедшая из берегов река затопила несколько жилых частных домов. Местами глубина достигает полутора метров
Очевидцы сообщают, что река Сестра вышла из берегов и смывает все на своем пути, затопляя близлежащие участки. Воды с каждой минутой становится больше. Наводнение, начавшееся неожиданно, превратило размеренную жизнь садоводств в попытки спасти свое имущество.
При всем при этом, многие жители отшучиваются: «Теперь рыбачить можно не выходя из дома, прямо из окна.»
Сообщается, что из-за разлива реки затруднено движение по трассе «Скандинавия» рядом с Белоостровом.
Ivyborg.ru: последние новости
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