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На востоке Москвы из-за возгорания в кафе эвакуировали ТЦ
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На востоке Москвы из-за возгорания в кафе эвакуировали ТЦ 

Газета.Ru 2 часа назад
Из торгового центра «Измайловский» на востоке Москвы после возгорания были эвакуированы 650 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
По его словам, очаг возгорания, по предварительным данным, находился в кафе ТЦ «Измайловский». Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра.
Данных о пострадавших в настоящее время нет.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС эвакуировали около 800 человек из торгово-развлекательного центра в Ярославле из-за возгорания проводки в одном из магазинов.
4 апреля в Москве эвакуировали торговый центр Metro из-за срабатывания пожарной сигнализации. Причиной инцидента стал прорыв трубы с горячей водой.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.
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