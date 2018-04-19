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«Автодоринжиниринг» отремонтирует дороги в Сызрани
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«Автодоринжиниринг» отремонтирует дороги в Сызрани 

Волга Ньюс 3 часа назад
Компания до 15 октября 2018 года приведет в порядок дороги, тротуары, пересечения и примыкания, заменит бордюры, приведет в порядок водоотвод, остановки общественного транспорта и устроит автомобильную стоянку. На это из областного и городского бюджетов выделят 149,7 млн рублей.
Напомним, что необходимо привести в порядок 1,24 км дороги по Ульяновскому шоссе (от ул. Красильникова до Локомобильной), 1,2 км по ул. Рабочей (от ул. Ф. Энгельса до Урицкого), 1 км по ул. Красноярской (от дома №1 до дома №66), 0,8 км по ул. 1-й Железнодорожной (от ж/д переезда до ул. Перекопской), 0,7 км по ул. Южной (от дома №39 до обувной фабрики), 0,6 км по ул. Ульяновской (от дома №180 до ж/д моста) — пер. Волжский (от ул. Калинина до путепровода), 0,6 км по ул. Верхнепионерской (от ул. К. Маркса до Володарского).
Также в порядок приведут 0,5 км по ул. Кадровой (от Новостроящейся до пер. 5-й Монтерский), 0,4 км по ул. Красильникова (от пер. Степной до Ульяновского шоссе), 0,4 км по ул. Вольской (от Хвалынской до ГБ), 0,3 км по ул. Пензенской (от Октябрьской до ул. Акифьева), 0,3 км по ул. Днепропетровской (от дома № 115 до до дома № 53а), 0,3 км по ул. Новой (от ул. Ст. Слободка до ул. Орджоникидзе), 0,2 км по ул. Саратовской (от Октябрьской до ул. Акифьева), 0,2 км по ул. Профсоюзной (от дома №1 до дома №11), 0,1 км по ул. Рабочей, №4 и 4а.
На дорогах есть трещины, колеи, ямы и просадки, на некоторых объектах отсутствуют тротуары.
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