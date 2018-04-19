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Вологодские участки федеральных трасс отремонтируют в этом году
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Вологодские участки федеральных трасс отремонтируют в этом году 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Три федеральные трассы проходят по территории Вологодской области. Некоторые их участки в этом году приведут в порядок.
Так, через Вологодчину проходят трассы М8 «Москва-Архангельск», А-114 «Вологда — Новая Ладога», А-119 «Вологда — Медвежьегорск». На трассе, соединяющей столицы России и Поморья в 2018 году проведут капитальный ремонт полотна на участке с 510 по 530 км, а с 684 по 692 км будут ремонтировать водопропускные трубы.
В 2019 году реконструируют участок с 437 по 448 км. Также в следующем году планируется сдать в эксплуатацию обход города Вологды, который является частью трассы с 448 по 468 км. На 479 км трассы — существующем участке обхода областной столицы — в этом году обустроят разноуровневый пешеходный переход.
На трассе «Вологда — Медвежьегорск» начнут реконструкцию участка с 79 по 85 км. Работы продлятся до 2020 года. В этом году завершится капитальный ремонт на участке с 55 по 79 км, в следующем сезоне — на участках с 35 по 55 км и с 312 по 331 км. Также в 2019 году завершат обустройства площадки для отдыха на 311 км трассы.
На трассе «Вологда — Медвежьегорск» в этом году продолжится капитальный ремонт на участке с 80 по 115 км, ремонт полотна на участке с 297 по 313 км. В следующем году завершат работы по капремонту моста через Тошню на 6 км трассы. Также в этом году закончится обустройство освещения у поселков Майский, Молочное, Новленское, Шестово, Вытегры, а также на транспортных развязках на 112 и 117 км трассы.
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