Йелоустонский вулкан может извергнуться в любой момент

Геологи из университета Иллинойса ( США ) обнаружили, что источник сейсмической активности Йеллоустона кроется не в земле, как считалось раньше, а в океане. Доктор Лиджун Лийум — доцент кафедры геологии — использовал компьютерное 3D-моделирование для создания моделей движения тектонических плит. Он предлагает продолжить исследования с большим количеством специалистов в команде и с улучшенным оборудованием.

Между тем ученые из университета Орегона обнаружили движение магмы под супервулканом. А исследователи из Техасского университета, отслеживающие землетрясения, подтвердили наличие пузырей из магмы под вулканом, которые сдерживаются холодной породой. Горячая порода одного из пузырей периодически изливается на поверхность. Когда пузыри прорвутся, предугадать практически невозможно. Пока их можно сравнить с жидкостью в полиэтиленовом пакете, на который надавливают сверху и его содержимое растягивает пакет в разные стороны.

По сути Йеллоустонский парк — это огромный вулкан, который неоднократно извергался, а сейчас вся территория парка наполнена горячими гейзерами. Многие исследователи пытаются рассчитать, будет ли в ближайшее время новое извержение, но точно сказать не может никто. Возможно, вы помните по фильму «2012» масштабное извержение, сопровождающее «конец света». Многие специалисты считают, что в скором времени это может стать реальностью, потому что сейсмическая активность в Йеллоустоне нестабильна.