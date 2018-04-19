Половодье в Центральной России: большая вода уходит

Паводок в России сходит на нет, большая вода постепенно уходит, передает «МИР 24».

Самый сильный удар половодье нанесло по Центральной России. В Воронежской области оказались затопленными более 500 домов. Эвакуированы пять тысяч человек. Сейчас ситуация в регионе стабилизировалась. Сотрудники МЧС проводят откачку воды из подвалов и погребов, а также уборку территорий.

И если из Центральной России паводок ушел, то жители Алтайского края готовятся к очередной волне половодья. В регионе ожидают, что в ближайшие дни уровень воды в реке Обь снова поднимется. Однако в МЧС уверяют, что критической отметки он не достигнет. Несмотря на это, спасатели укрепляют дамбы, устанавливают помосты, а также проводят инструктаж для местных жителей.

А в Москве сегодня объявлен желтый уровень опасности. Синоптики ждут сильный ветер. Скорость его порывов может достигать 17 метров в секунду.

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