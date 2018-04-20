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В Новгородской области усилился паводок
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В Новгородской области усилился паводок 

Авторадио 39 минут назад
Фото: ИА Regnum
В Новгородской области около двух десятков населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за весенних паводков и сильных дождей. Размыты дороги, под водой оказался и мост в Любытинском районе, там введен режим ЧС. Спасатели организуют лодочные переправы. Вторая волна половодья ожидается и в Пензенской области, куда идут затяжные ливни. А в тех регионах, где вода спадает, сейчас ликвидируют последствия разгула стихи. В Воронежской области очищают русла рек, откачивают воду с приусадебных участков, отмечает Первый канал.
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