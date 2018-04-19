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Учёные выяснили, что Сан-Франциско угрожает сильное землетрясение
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Учёные выяснили, что Сан-Франциско угрожает сильное землетрясение 

Свободная пресса 37 минут назад
Специалисты из Геологической службы США предупреждают о том, что стране угрожает сильное землетрясение в районе залива Сан-Франциско.
По словам учёных, угрозу представляет тектонический разлом Хэйуорд на западном побережье, проходящий через область, в которой проживают более двух миллионов человек. Утверждается, что землетрясения в этом разломе случаются каждые 150-160 лет, и последнее такое, мощностью в 6 баллов, было зафиксировано в 1868 году.
По оценке экспертов, катастрофа случится в ближайшие десятилетия, и в случае семибалльного землетрясения неизбежно погибнут сотни человек, еще около полумиллиона американцев потеряют свои дома, пишет РИА Новости.
Ранее «СП» сообщала, что на Камчатке ожидают сильное землетрясение магнитудой почти восемь баллов. Сейсмособытие прогнозируется в районе Северных Курил и южной части Камчатского полуострова. Произойти оно должно до конца 2018 года.
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