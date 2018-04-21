В Амурской области продолжают бушевать лесные пожары

Сухая ветренная погода и до сих пор замерзшие водоемы только усугубляют ситуацию. Все структурные подразделения МЧС и Авиалесоохрана работают в режиме ЧС. Самолет-амфибия Бе-200 прибыл из Хабаровска с тридцатью спасателями на борту. Сразу приступили к тушению возгорания, которое возникло всего в нескольких километрах от села в Серышевском районе.

Экипаж прибывшего из Хабаровска самолёта Бе-200ЧС помог защитить село в Серышевском районе. Природный пожар возник в нескольких километрах от Соколовки. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.

12 тонн воды способен вместить в себя самолёт-амфибия Бе-200. Такое количество он набирает за 1 раз из водоёмов, но сейчас в Амурской области реки ещё не вскрылись. На заполнение ёмкости потребовалось всего около 20-ти минут. Пока персонал управлялся с кранами и рукавами, экипаж воздушного судна уточнял задание.

Опасные участки, где наиболее эффективно применение авиации, определяет региональный оперативный штаб. В приоритете — защита населённых пунктов. Сейчас курс взят на Серышевский район: возгорание возникло недалеко от Соколовки. Огонь был остановлен буквально в нескольких сотнях метров от крайних домов.

Бе-200 способен не сразу сбрасывать весь запас воды, а регулировать поток. В этот раз трижды подходили к очагу, чтобы выполнить задание.

Этот самолёт-амфибия прибыл в Приамурье в четверг. Через сутки Хабаровский авиационно-спасательный центр решил усилить группировку ещё одним аналогичным судном. Они останутся в области столько, сколько потребуется. После сброса воды с воздуха оставшиеся уже небольшие очаги дотушивают на земле. Ситуация с лесными пожарами по региону остаётся сложной, но контролируемой, уверяют эксперты.

В подавляющем большинстве случаев причина лесных пожаров — неосторожное обращение с огнем.