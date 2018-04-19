Пожар в Амурской области поможет тушить самолет-амфибия Бе-200 

К тушению пожара в Амурской области присоединился самолет-амфибия Бе-200. Борт МЧС приземлился в Благовещенске.
Это уникальный реактивный самолет: он способен взлетать не только с земли, но и с любого водоема, причем, при высоте волны более метра. Бе-200 может сбрасывать на очаги возгорания до 12 тонн воды. Сейчас в Приамурье, где с начала апреля действует режим чрезвычайной ситуации, полыхает 16 пожаров.
«Наиболее сложная пожароопасная ситуация сейчас развивается на терриории Зейского, Шимановского, Мозановского, Ромнинского и Архаринского районов. Пожарно-спасательные подразделения Амурской области принимают все усилия по недопушению перехода прродных пожаров на населенные пункты», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Амурской области Андрей Потахов.
Стоит отметить, что в Приморье с пылающей стихией уже справились. Все природные пожары, горевшие на территории в 200 гектаров, были потушены.
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