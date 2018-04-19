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Япония заявила протест из-за военных учений России на Курильских островах
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Япония заявила протест из-за военных учений России на Курильских островах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Японское правительство обеспокоено проведением Россией на Курильских островах военных учений и направило российской стороне протест по дипломатическим каналам.
По словам Ёсихидэ Суга, военные учения и присутствие военной техники на Курилах не отвечает позиции Японии.
Японское правительство оспаривает принадлежность четырех южных островов Курил, называя их своими «северными территориями». Южные Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны, поэтому над ними сохраняется российский суверенитет, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, считает российская стороны. Споры о принадлежности Курильских островов является основным препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора.
«Для основательного урегулирования (отношений) необходимо решить сам по себе территориальный вопрос. Мы намерены вести настоятельные переговоры на основе решения вопроса о возвращении четырех северных островов и заключения мирного договора (с Россией)», − приводит слова Суга РИА Новости.
Отметим, на Курильских островах проводятся масштабные тактические учения в рамках контрольной проверки на учебно-тренировочных комплексах. На островах находятся 2,5 тысячи военнослужащих Восточного военного округа и задействованы 800 единиц техники.
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