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Площадь природных пожаров в России превысила 92 тысячи гектаров
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Площадь природных пожаров в России превысила 92 тысячи гектаров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Общая площадь природных пожаров в российских регионах уже составляет свыше 92 тысяч гектаров, проводится наращивание группировки, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах.
"По состоянию на 08.00 мск, на территории РФ действуют 56 очагов природных пожаров на площади более 92 тысяч гектаров. Противопожарная группировка усиливается, в Амурской области спланировано применение самолета Бе-200 и вертолета Ми-8", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что накануне в Благовещенск для тушения природных пожаров на территории Амурской области прибыл самолет Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Амфибия будет применяться в самых сложных районах Приамурья.
"Вертолёт Ми-8 осуществляет мониторинг пожароопасной обстановки, оперативно перебрасывает специалистов лесоохраны и спасателей к местам тушения природных пожаров", — добавил собеседник агентства.
По данным МЧС, на территории Амурской области введен особый противопожарный режим. Работа всех оперативных служб Приамурья направлена на защиту населенных пунктов от пожаров.
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