Ещё
Затопленные мосты отрезали поселок под Ивановом от внешнего мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Затопленные мосты отрезали поселок под Ивановом от внешнего мира 

Мир24 2 часа назад
В Ивановской области целый поселок оказался отрезанным от внешнего мира, сообщает «МИР 24». Паводковые воды затопили два моста.
Чтобы добраться до объездной дороги, без помощи спасателей не обойтись. Людей до суши перевозят на лодках. Эвакуация пока не требуется.
Тем не менее уже подготовлены пункты временного размещения в соседних селах.
Ранее сообщалось, что уровень воды в двух реках Воронежской области начал расти. Ряду населенных пунктов грозят новые паводки. Сейчас в регионе остаются под водой более 60 домов и 14 мостов.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Землетрясение в Индонезии: два человека погибли, десятки раненых Время половодья: спасателей в России проверяют в реальной обстановке МАК: Ми-8 потерпел крушение из-за столкновения с антенной мачтой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России261
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом28
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня189
Тулеев уедет за границу370
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя128
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
01:00
Власти сформируют единый стандарт реновации
Новости Москвы
00:27
Леся Никитюк рассказала об ограблении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение