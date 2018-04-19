Затопленные мосты отрезали поселок под Ивановом от внешнего мира

Ивановской области целый поселок оказался отрезанным от внешнего мира, сообщает «МИР 24». Паводковые воды затопили два моста.

Чтобы добраться до объездной дороги, без помощи спасателей не обойтись. Людей до суши перевозят на лодках. Эвакуация пока не требуется.

Тем не менее уже подготовлены пункты временного размещения в соседних селах.

Ранее сообщалось, что уровень воды в двух реках Воронежской области начал расти. Ряду населенных пунктов грозят новые паводки. Сейчас в регионе остаются под водой более 60 домов и 14 мостов.

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