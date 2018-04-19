Япония выразила протест РФ в связи с проведением учений в районе Курил

ТОКИО, 19 апреля. / ТАСС /. Япония выразила протест России в связи с началом масштабных учений авиации и кораблей Тихоокеанского флота, которые проходят в рамках контрольной проверки на учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа, дислоцированных на Курильских островах. Об этом в четверг на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы заявили протест по дипломатическим каналам, поскольку усиление военного [присутствия РФ] на четырех острова противоречит нашей позиции. Для решения этого вопроса в целом нам необходимо в первую очередь решить вопрос территориальной принадлежности этих островов", — сказал он.

Как сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа, в учениях принимают участие 2,5 тыс. человек, порядка 800 единиц техники. Особенностью маневров станет боевая стрельба по морским надводным целям и активное применение беспилотных летательных аппаратов «Орлан». Кроме того, предстоит отработать оборону морского побережья в условиях действия сил специального назначения потенциального противника.