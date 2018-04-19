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Япония выразила протест РФ в связи с проведением учений в районе Курил
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Япония выразила протест РФ в связи с проведением учений в районе Курил 

ТАСС 40 минут назад
ТОКИО, 19 апреля. /ТАСС/. Япония выразила протест России в связи с началом масштабных учений авиации и кораблей Тихоокеанского флота, которые проходят в рамках контрольной проверки на учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа, дислоцированных на Курильских островах. Об этом в четверг на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Мы заявили протест по дипломатическим каналам, поскольку усиление военного [присутствия РФ] на четырех острова противоречит нашей позиции. Для решения этого вопроса в целом нам необходимо в первую очередь решить вопрос территориальной принадлежности этих островов", — сказал он.
Как сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа, в учениях принимают участие 2,5 тыс. человек, порядка 800 единиц техники. Особенностью маневров станет боевая стрельба по морским надводным целям и активное применение беспилотных летательных аппаратов «Орлан». Кроме того, предстоит отработать оборону морского побережья в условиях действия сил специального назначения потенциального противника.
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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