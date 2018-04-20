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Площадь природных пожаров в России превысила 92 тысячи гектаров
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Площадь природных пожаров в России превысила 92 тысячи гектаров 

Авторадио 51 минуту назад
Фото: Метеовести
В российских регионах наращивается группировка спасателей для тушения лесных пожаров. Их общая площадь уже составляет свыше 92 тысяч гектаров. Лесные пожары зафиксированы в Приморье, в Хабаровском и Забайкальском краях. Особенно осложнилась ситуация в Амурской области, туда прибыл самолет-амфибия Бе-200. Этим же бортом в регион отправился отряд спасателей с необходимым оборудованием. В Приамурье стоит жаркая погода, остановить огонь мешает сильный ветер. За минувшие сутки, по данным «Авиалесоохраны», площадь горящей тайги увеличилась на 70 процентов. Главная задача — не допустить распространения огня на жилые дома. Бе-200 и другие воздушные суда будут задействованы в тех районах, где возникнет такая угроза.
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