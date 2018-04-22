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В Москве из-за урагана повалено более 580 деревьев и повреждено более 90 машин
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В Москве из-за урагана повалено более 580 деревьев и повреждено более 90 машин 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: RT на русском
В Москве в результате урагана было повалено более 580 деревьев и повреждено 92 автомобиля. Об этом информирует МЧС России.
«В Москве повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий, произошли падения более 580 деревьев, трёх рекламных щитов, получили повреждения 92 единицы личного автотранспорта», — приводит сообщение ТАСС.
В ТиНАО в населённом пункте Косовка из-за непогоды произошло кратковременное нарушение энергоснабжения 60 жилых домов, его восстановили в течение часа.
В Московской области ветер повалил более 145 деревьев, также там повреждены 17 автомобилей. Отмечается, что в Подмосковье из-за непогоды были обесточены 655 жилых домов в 25 населённых пунктах.
Ранее стало известно, что порывы ветра в Московском регионе во время урагана 21 апреля достигали 30 метров в секунду.
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