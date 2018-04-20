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Сугробы до 11 см высотой намело в Алтайском крае в конце апреля
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Сугробы до 11 см высотой намело в Алтайском крае в конце апреля 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: Вести Новосибирск
Временный снежный покров высотой до 11 см установился в южных районах Алтайского края к 20 апреля.
Как сообщает Алтайский Гидрометцентр, сильный снегопад прошел в южных районах края. Больше всего снега было в Солонешенском и Краснощековском районах (до 11 см). В среднем, на юге региона образовались сугробы высотой от 1 до 5 см, на дорогах была сильная гололедица.
Причиной апрельского снегопада стало прохождение атмосферных фронтов южного циклона и заток холода, продлившийся трое суток. Уже 20 апреля на территорию Алтайского края начнет поступать прогретый воздух из Средней Азии. В предстоящие выходные ожидается до +25 градусов.
26 апреля ожидается кратковременное похолодание из-за прохождения холодного фронта, а затем — длительная и сильная волна тепла.
АиФ — Алтай: последние новости
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