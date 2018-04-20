Сугробы до 11 см высотой намело в Алтайском крае в конце апреля

Временный снежный покров высотой до 11 см установился в южных районах Алтайского края к 20 апреля.

Как сообщает Алтайский Гидрометцентр, сильный снегопад прошел в южных районах края. Больше всего снега было в Солонешенском и Краснощековском районах (до 11 см). В среднем, на юге региона образовались сугробы высотой от 1 до 5 см, на дорогах была сильная гололедица.

Причиной апрельского снегопада стало прохождение атмосферных фронтов южного циклона и заток холода, продлившийся трое суток. Уже 20 апреля на территорию Алтайского края начнет поступать прогретый воздух из Средней Азии. В предстоящие выходные ожидается до +25 градусов.

26 апреля ожидается кратковременное похолодание из-за прохождения холодного фронта, а затем — длительная и сильная волна тепла.